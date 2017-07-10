Юных садисток выпустили из арестантской, но это не конец

Девушки, разместившие в интернете фотографии зверски замученного кролика, сознались в совершении этого преступления. Им грозит лишение свободы.

Фотографии, которые девушки разместили в Facebook, 5 июля увидели волонтеры организации Klajūnas и сообщили в полицию. Полицейские выявили двух подозреваемых.

8 июля вечером их закрыли в арестантскую.

Прокурор Екатерина Аббакумова сказала DELFI, что девушки во время допроса сознались в том, что замучили кролика. Если они продолжат сотрудничество, то дело вскоре окажется в суде.

Подозреваемым У.З. (1996 г.р.) и Э.Б. (1997 г.р.) грозит лишение свободы. Сейчас девушки находятся на воле, было решено не брать их под арест до суда. Обеим назначена письменная подписка о невыезде.

Поведение девушек вызвало волну возмущения в обществе. Пока неясно, первое ли это подобное преступление девушек. По сведениям работников Klajūnas, девушкам ранее отдавали котенка. В социальной сети девушки писали, что судьба котенка была такой же. Следователи выясняют, так ли это.

DELFI напоминает, что по данным работников Klajūnas, на их сайте девушки неоднократно писали, что им нужны котята, щенки и другие молодые животные.

Когда они узнали, что девушки сделали с кроликом, они обратились в полицию.