Юные садистки издевались над кроликом и сами оказались в арестантской

 (13)
ru.DELFI.lt
суббота, 8 июля 2017 г. 15:17
Вильнюсская полиция нашла и арестантскую закрыла двух девушек, которые подозреваются в жестоком обращении с животными.
Žiaurus elgesys su triušiu
© Facebook

Они в своём профиле в социальной сети опубликовали фотографию замученного кролика. Эти фотографии в социальной сети обнаружили и обнародовали волонтеры организации по защите животных Klajūnas.

Они обратились в полицию.

В субботу столичная полиция сообщила: "5 июля полиция получила информацию, что девушки издеваются над кроликами. 6 июля были установлены подозреваемые У.З. (1996 года рождения) и Е.Б. (1997 года рождения). Начато досудебное расследование. Задержанные закрыты в арестантскую".

По словам работников организации по защите животных, на их сайте в интернете эти девушки уже не раз писали, что ищут молодых животных - котят, щенят и так далее.

Садисткам грозят общественные работы, штраф, арест или заключение сроком на один год.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Юные садистки издевались над кроликом и сами оказались в арестантской (13)

Žiaurus elgesys su triušiu
Вильнюсская полиция нашла и арестантскую закрыла двух девушек, которые подозреваются в жестоком обращении с животными.

Поиски Вани продолжаются: привлечены дополнительные силы (2)

Поиски Вани продолжаются: привлечены дополнительные силы
Госполиция Лaтвии повторно обращается к жителям не оставаться равнодушными к беде и помочь в поисках пропавшего без вести 5-летнего Ивана Берладина. Полиция просит всех делиться информацией об обстоятельствах исчезновения ребенка, а также о людях, которые могут быть с этим связаны.

В деревне Лумпенай от суррогатного алкоголя скончались трое мужчин (32)

Kaimas
В деревне Лумпенай (Пагегяйская мэрия) от суррогатного алкоголя скончались трое мужчин.

Поиски 5-летнего мальчика продолжаются: полиция Латвии призывает жителей делиться информацией (1)

Поиски 5-летнего мальчика продолжаются: полиция Латвии призывает жителей делиться информацией
Госполиция Латвии повторно обращается к жителям не оставаться равнодушными к беде и помочь в поисках пропавшего без вести 5-летнего Ивана Берладина. Полиция просит всех делиться информацией об обстоятельствах исчезновения ребенка, а также о людях, которые могут быть с этим связаны.

В Литве при подрыве взрывного устройства ранения получил призывник (13)

В Литве при подрыве взрывного устройства ранения получил призывник
В пятницу утром в Механизированном пехотном батальоне им. князя Вайдотаса Вооруженных сил (ВС) Литвы при подрыве устройства неясного происхождения получил ранения солдат срочной службы, сообщило Минобороны.
Facebook друзья
Rambler's Top100