Юные садистки издевались над кроликом и сами оказались в арестантской

Вильнюсская полиция нашла и арестантскую закрыла двух девушек, которые подозреваются в жестоком обращении с животными.

Они в своём профиле в социальной сети опубликовали фотографию замученного кролика. Эти фотографии в социальной сети обнаружили и обнародовали волонтеры организации по защите животных Klajūnas.

Они обратились в полицию.

В субботу столичная полиция сообщила: "5 июля полиция получила информацию, что девушки издеваются над кроликами. 6 июля были установлены подозреваемые У.З. (1996 года рождения) и Е.Б. (1997 года рождения). Начато досудебное расследование. Задержанные закрыты в арестантскую".

По словам работников организации по защите животных, на их сайте в интернете эти девушки уже не раз писали, что ищут молодых животных - котят, щенят и так далее.

Садисткам грозят общественные работы, штраф, арест или заключение сроком на один год.