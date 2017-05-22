Выявлены подозреваемые в похищении, но о судьбе мужчины ничего не известно

В результате активных розыскных действий установлены возможные подозреваемые в похищении Эгидиюса Сабулиса. Найден и автомобиль, на котором его, возможно, увезли. Похищенный еще не найден, о его судьбе ничего не известно.

22 мая во время конференции комиссар ГКП Каунасского округа Дарюс Жукаускас поблагодарил журналистов, поскольку благодаря тому, что информация об исчезновении мужчины была предана огласке, был обнаружен VW Transporter и выявлены подозреваемые.

"Автомобиль был найден в Вайшвидаве, Каунасский район", - сказал Жукаускас.

Представитель Криминальной полиции Гедрюс Складас информировал, что были проведены обыски, опрошены свидетели. На данный момент выявлены возможные подозреваемые.

"Предполагают, что Сабулис был знаком со своими похитителями. Жив ли он, пока нет данных. Его телефон не работает. Версии мы пока комментировать не хотим. Сейчас осматривают автомобиль. Однако мы по-прежнему ждем помощи общества", - сказал Жукаускас, заметив, что следствие осложнено тем, что как подозреваемые, так и Сабулис в Литве не проживал (все они жили в Испании).

Возможные подозреваемые уже попадали в поле зрения полиции: это шяуляец Вацловас Вайткявичюс (1962 г.р.), который декларировал отъезд за рубеж, житель Шяуляйского района Денас Вайткявичюс (1993 г.р.) и житель Юрбаркского района Паулюс Тамошявичюс (1987 г.р.). Их объявили в розыск.

Полиция просит всех, кто располагает информацией об исчезновении Сабулиса или местонахождении вышеуказанных людей, звонить по номерам (8 37) 303359, (8 37) 303450 или 112.