Вышедший на волю осужденный изнасиловал мальчика-инвалида

Каунасский участковый суд приговорил к лишению свободы на 7 лет 41-летнего Юраса Марозаса за сексуальное насилие над мальчиком-инвалидом.

Согласно материалам дела, в августе 2015 г., Марозас, который за неделю до этого вышел из колонии, в парке на аллее Лайсвес изнасиловал несовершеннолетнего инвалида.

Выяснилось, что трижды судимый до этого Марозас угрожал пострадавшему и применил в отношении его физическое насилие.

В суде Марозас свою вину не признал. В суде его вину доказали показания пострадавшего и выводы специалиста, согласно которым, на нижнем белье мальчика обнаружили биологические следы Марозаса. Кроме того, эксперты подтвердили, что пострадавший не склонен к фантазиям.

Суд отчасти удовлетворил гражданский иск потерпевшего - Марозас должен выплатить ему 5000 евро в качестве возмещения морального ущерба.

Постановление суда в течение 20 дней может быть обжаловано.