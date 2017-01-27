Выпад в Каунасе: пятеро людей в масках похитили мужчину и угнали его автомобиль

ru.DELFI.lt
пятница, 27 января 2017 г. 15:57
26 января, в 14.28 ч. в полицию сообщили, что 5 мужчин в масках в Каунасе силой усадили в неустановленный автомобиль мужчину 1975 г.р. и угнали его роскошный автомобиль.
© DELFI (A.Gurevičiaus nuotr.)

Полиция сообщает, что благодаря оперативным действиям полиции пострадавший и его автомобиль через несколько часов были найдены.

Автомобиль Porsche Cayenne (2010 г.в.) был обнаружен в Йонаве, а мужчина - в Кедайняйском районе.

Начато расследование по 2 ч. 146 ст. УК. Литвы - незаконное лишение свободы. Полиция выясняет подозреваемых.

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