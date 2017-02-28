Выбросившая младенца в урну женщина выпущена из арестантской

27 февраля Каунасская прокуратура приняла решение выпустить из арестантской жительницу Йонавы, которую подозревают в убийстве новорожденной дочери.

Глава ГКП Каунасского округа Дарюс Жукаускас подтвердил, что решили не назначать женщине строгую меру пресечения - у нее забрали документы и онбязали периодически регистрироваться в полиции.

Департамент полиции в субботу сообщил, что 24 февраля, около 21 ч. в Йонавскую больницу обратилась 26-летняя женщина, которая жаловалась на боли в животе. Позже выяснилось, что в тот же день, в туалете больницы она родила ребенка, положила его в полиэтиленовый пакет и выбросила в урну. 25 февраля, около 11 ч. в Йонаве, у контейнера на ул. Жемайчю был обнаружен труп младенца женского пола. Начато расследование по факту убийства младенца.

Женщина была задержана в субботу, в понедельник, после допросов, ее отпустили.

Полиция намерена назначить женщине психиатрическую экспертизу.

Пока следователи ждут выводы экспертов об обстоятельствах и причинах смерти младенца. От этого будет зависеть дальнейший ход дела.

Начальник Каунасского управления Криминальной полиции Гинтаутас Жукаускас 27 февраля подтвердил, что женщина родила младенца в больничном туалете. В силу всех обстоятельств будут анализировать и действия врачей.

У подозреваемой есть один малолетний ребенок. Ранее женщина работала за границей, в 2013 г. в Лондоне она была задержана за нарушение закона. В 2015 г., вернувшись в Литву, она начала работать в Кайшядорисе, тогда первого ее ребенка воспитывала бабушка. Позже женщина вернулась в Йонаву и стала сама воспитывать ребенка, который сейчас посещает детский сад. Подозреваемая зарегистрирована на Бирже труда и живет в Йонаве у матери. Подозреваемая не замужем. Свою беременность от близких она скрывала.