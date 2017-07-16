Врачи в ужасе: в больницу попал нетрезвый 9-летний ребенок

В руки каунасских врачей 15 июля во второй половине дня попал пьяный ребенок. Даже видавшие виды врачи и полицейские пришли в ужас - мальчик рассказал, что его напоил отец.
15 июля, в 16.40 ч. полицейские Пренайского района получили сообщение о том, что в Езне (Пренайский район) замечен нетрезвый ребенок.
Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили пьяного мальчика. Проверив ребенка на трезвость, полицейские выяснили, что в его крови 1, 05 промилле.
Малолетний ребенок (2008 г.р.) рассказал, что пил вино и пиво, а алкоголь ему дал отец (1966 г.р.). Ребенок госпитализирован в Каунасскую больницу.
Полиция разыскивает его отца.