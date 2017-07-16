Малолетний ребенок (2008 г.р.) рассказал, что пил вино и пиво, а алкоголь ему дал отец (1966 г.р.). Ребенок госпитализирован в Каунасскую больницу.

Приехав на место происшествия, полицейские обнаружили пьяного мальчика. Проверив ребенка на трезвость, полицейские выяснили, что в его крови 1, 05 промилле.

15 июля, в 16.40 ч. полицейские Пренайского района получили сообщение о том, что в Езне (Пренайский район) замечен нетрезвый ребенок.

В руки каунасских врачей 15 июля во второй половине дня попал пьяный ребенок. Даже видавшие виды врачи и полицейские пришли в ужас - мальчик рассказал, что его напоил отец.

В Россию из Латвии под видом крахмала ввезли 23 тонны сухого молока По данным пресс-службы Федеральной таможенной службы Северо-Западного таможенного управления, в течение первого полугодия 2017 года Выборгской таможней унистожено свыше 23 тонн сухого молока, ввезенного из Латвии под видом крахмала и более 570 килограммов сыра и масла.

В Вильнюсе автомобиль врезался в столб, погибла водитель 16 июля, около 11 ч. в Вильнюсе по Единому номеру помощи поступило сообщение о ДТП. По предварительным данным, водитель после ДТП была без сознания.

Врачи в ужасе: в больницу попал нетрезвый 9-летний ребенок В руки каунасских врачей 15 июля во второй половине дня попал пьяный ребенок. Даже видавшие виды врачи и полицейские пришли в ужас - мальчик рассказал, что его напоил отец.

Во время ссоры с сожителем женщина выбросила в окно щенка 15 июля, около 15 ч. в Паневежисе, в общежитие на ул. Нямуно была вызвана полиция, сообщалось о семейном конфликте. На месте происшествия полицейские пришли в ужас: женщина выбросила из окна третьего этажа 6-месячного щенка, пишет jp.lt.