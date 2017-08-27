В Кедайняйском районе, в Дотнуве, в дом настоятеля забрались воры, однако они украли не священные реликвии, а оружие.
© Shutterstock nuotr.

Полиция получила сообщение, что 26 августа, в 14 ч. в Кедайняйском районе, в Дотнуве, в дом настоятеля через окно забрались воры и украли газовый пистолет Record COP, охотничий нож, складной нож Gerber, телескопическая дубинка, часы, радиоприемник.

Ущерб - 640 евро.

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