Воры сняли со здания староства листовую жесть

В минувшие выходные из ряда вон выходящий инцидент произошел в старостве Пагоикай (Расейнский район), пишет manoraseiniai.lt.

Староста Пагоикай Антанас Валантинас сказал manoraseiniai.lt, что воры сняли с административного здания староства около 100 кв. м листовой жести.

О краже староста узнал 22 января, около 13 ч. Ему сообщили местные жители. Староста приехал на место происшествия и вызвал полицию.

Полиция осмотрела место происшествия, начато расследование. Староста просит помощи у жителей, особенно у тех, кто занимается скупкой металла.

Всех, кто что-либо знает о происшествии просят звонить по номеру 8 696 59 596.