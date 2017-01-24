Воры сняли со здания староства листовую жесть

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ru.DELFI.lt
вторник, 24 января 2017 г. 07:44
В минувшие выходные из ряда вон выходящий инцидент произошел в старостве Пагоикай (Расейнский район), пишет manoraseiniai.lt.
© ManoRaseiniai.lt nuotr.

Староста Пагоикай Антанас Валантинас сказал manoraseiniai.lt, что воры сняли с административного здания староства около 100 кв. м листовой жести.

О краже староста узнал 22 января, около 13 ч. Ему сообщили местные жители. Староста приехал на место происшествия и вызвал полицию.

Полиция осмотрела место происшествия, начато расследование. Староста просит помощи у жителей, особенно у тех, кто занимается скупкой металла.

Всех, кто что-либо знает о происшествии просят звонить по номеру 8 696 59 596.

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