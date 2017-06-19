Вооруженный ножом мужчина угрожал людям и отрезал голову голубю

В Вильнюсе в субботу, 17 июня, днем в районе столичного вокзала вооруженный ножом мужчина угрожал находившимся там людям. В полицию сообщили, что мужчина поймал голубя и убил его на глазах у людей.

Полиция сообщила, что 17 июня, в 16.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Сейню, у McDonald, хулиганил молодой человек.

Полиция на месте происшествия выяснила, что молодой человек 1991 г.р. пьян (1,42 промилле).

До приезда полиции он приставал к людям, демонстрировал нож, угрожал окружающим.

Вскоре он поймал голубя и отрезал ему голову.

Полицейские задержали молодого человека.