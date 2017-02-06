Военный в пачке сигарет прятал белый порошок

 (6)
ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 15:45
В Шяуляй для проверки был остановлен автомобиль, которым управлял военный. После проверки его и его друга подозревают в хранении наркотиков.
© DELFI (T. Vinicko nuotr.)

Департамент полиции сообщает, что 5 февраля, около 3.30 ч. в Шяуляй, на ул. Тилжес, для проверки был остановлен автомобиль Audi A4, которым управлял младший рядовой механизированного пехотного батальона им. Великого князя Литовского Кястутиса С.Ш. (1995 г.р.).

Полиция осмотрела вещи находившихся в машине людей и нашла у водителя в пачке с сигаретами пакетик с белым порошком - подозревают, что это наркотическое вещество.

В кармане куртки пассажира (1997 г.р.) обнаружили пакет с растительным веществом, подозревают, что это наркотики.

Подозреваемых закрыли в арестантскую. Начато расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Военный в пачке сигарет прятал белый порошок (6)

Военный в пачке сигарет прятал белый порошок
В Шяуляй для проверки был остановлен автомобиль, которым управлял военный. После проверки его и его друга подозревают в хранении наркотиков.

Несчастье в Каунасе: скончался пятимесячный ребенок (1)

Несчастье в Каунасе: скончался пятимесячный ребенок
В минувшие выходные в семье каунасцев произошло большое несчастье. Скончался пятимесячный ребенок.

Хулиган на снежном мотоцикле представлял угрозу для людей

Užšalęs Bebrusų ežeras Molėtų rajone
В минувшие выходные дни собравшиеся у озера Таурагнас люди были в ужасе от поведения молодого человека на снежном мотоцикле. Наглый мотоциклист ездил по рыболовным снастям, мчался прямо на людей, рыбакам это надоело и они вызвали полицию.

Поиски пропавшего с перевернувшегося в Балтийском море катера рыбака прекращены (12)

Поиски пропавшего с перевернувшегося в Балтийском море катера рыбака прекращены
В Балтийском море с субботнего вечера искали рыбака, который вышел в море на рыбацком катере. В воскресенье утром спасатели нашли катер и спасли одного находившегося на нем человека.

Ночной рейд: одного водителя ждет уголовная ответственность (6)

Ночной рейд: одного водителя ждет уголовная ответственность
В субботу поздно вечером рейд столичной полиции начался в Новой Вильне. До полуночи там попались двое нетрезвых водителей, одному из них грозит уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде.
Facebook друзья
Rambler's Top100