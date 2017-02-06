Военный в пачке сигарет прятал белый порошок

В Шяуляй для проверки был остановлен автомобиль, которым управлял военный. После проверки его и его друга подозревают в хранении наркотиков.

Департамент полиции сообщает, что 5 февраля, около 3.30 ч. в Шяуляй, на ул. Тилжес, для проверки был остановлен автомобиль Audi A4, которым управлял младший рядовой механизированного пехотного батальона им. Великого князя Литовского Кястутиса С.Ш. (1995 г.р.).

Полиция осмотрела вещи находившихся в машине людей и нашла у водителя в пачке с сигаретами пакетик с белым порошком - подозревают, что это наркотическое вещество.

В кармане куртки пассажира (1997 г.р.) обнаружили пакет с растительным веществом, подозревают, что это наркотики.

Подозреваемых закрыли в арестантскую. Начато расследование.