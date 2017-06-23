Водитель спасал одного ребенка, но насмерть сбил другого

Мужчина, пытавшийся спасти жизнь внезапно выбежавшего на дорогу ребенка, сбил другого мальчика. Поворачивая налево, водитель не заметил сидевшего на обочине мальчика. Мальчик получил многочисленные несовместимые с жизнью травмы.

По данным полиции, 22 июня, в 19.52 ч. в деревне Скайсчунай (Мариямпольский район) произошло ДТП, во время которого пострадали люди.

На месте происшествия полицейские обнаружили автомобиль VW Passat, которым управлял трезвый водитель (1965 г.р.).

По предварительным данным, водитель VW Passat ехал по ул. Скайсчунай, пытаясь избежать столкновения с выбежавшим на дорогу мальчиком (2011 г.р.), он повернул налево и зацепил сидевшего на обочине мальчика (2010 г.р.).

Пострадавший был доставлен в Мариямпольскую больницу. Врачи диагностировали многочисленные травмы тела и переломы костей.

Пострадавшего увезли в Каунасскую больницу. Однако ребенок не выжил.