Водитель перепутала скорости, автомобиль съехал с горки

20 февраля, в 13 ч., необычное ДТП произошло на Вильнюсском автовокзале, на ул. Гележинкелё. Стоявший на стоянке около магазина IKI автомобиль съехал с горки вниз на пешеходную дорожку. К счастью, люди во время инцидента не пострадали.

Поскольку люди во время ДТП не пострадали, полиция это происшествие не регистрировала. По словам работников автовокзала, водитель автомобиля выезжала со стоянки и видно перепутала заднюю передачу с первой, и поехала вперед с горки вниз.

Около 13.10 ч. поврежденный автомобиль подняли наверх и увезли с площадки.