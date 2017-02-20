Водитель перепутала скорости, автомобиль съехал с горки

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ru.DELFI.lt
понедельник, 20 февраля 2017 г. 14:53
20 февраля, в 13 ч., необычное ДТП произошло на Вильнюсском автовокзале, на ул. Гележинкелё. Стоявший на стоянке около магазина IKI автомобиль съехал с горки вниз на пешеходную дорожку. К счастью, люди во время инцидента не пострадали.
© DELFI / Kristina Pocytė

Поскольку люди во время ДТП не пострадали, полиция это происшествие не регистрировала. По словам работников автовокзала, водитель автомобиля выезжала со стоянки и видно перепутала заднюю передачу с первой, и поехала вперед с горки вниз.

Около 13.10 ч. поврежденный автомобиль подняли наверх и увезли с площадки.

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