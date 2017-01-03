Водитель Opel Vectra получил ушибы грудной клетки и колен, ему назначено амбулаторное лечение, а водитель (1985 г.р.) Opel Corsa был госпитализирован. Полицейский в ДТП не пострадал.

2 января, около 19.07 ч., в Вильнюсе, на шоссе Эйшишкю, водитель (1963 г.р.) Opel Vectra во время обгона выехал н встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Opel Corsa, а также зацепил служебный полицейский автомобиль Mitsubishi L200, которым управлял сотрудник КП Вильнюсского района старший следователь A.П. (1982 г.р.) - полицейский был трезвым, в униформе, ехал в служебное время.

Водитель Opel стал виновником ДТП: пострадали два человека 2 января, около 19.07 ч., в Вильнюсе, на шоссе Эйшишкю, водитель (1963 г.р.) Opel Vectra во время обгона выехал н встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Opel Corsa, а также зацепил служебный полицейский автомобиль Mitsubishi L200, которым управлял сотрудник КП Вильнюсского района старший следователь A.П. (1982 г.р.) - полицейский был трезвым, в униформе, ехал в служебное время.

На службу нетрезвым явился заместитель комиссара Тельшяйского округа 2 января на службу пьяным явился заместитель главного комиссара Тельшяйского округа Линас Шпакаускас, он был отстранен от службы.

В Вильнюсе за рулем задержан пьяный работник прокуратуры О том, что с 1 января 2017 года ужесточились наказания за вождение в нетрезвом виде, говорят и пишут не первую неделю. Однако, это не останавливает ни рядовых граждан, ни работников прокуратуры.

Мужчина проломил череп своей пожилой матери 1 января, в 18.50 ч., в Йонишкском районе, в дер. Мергюнай, в доме, нетрезвый (2,68 промилле) мужчина, 1966 г.р., избил мать, 1941 г.р., и дочь, 1990 г.р.