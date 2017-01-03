Водитель Opel стал виновником ДТП: пострадали два человека

2 января, около 19.07 ч., в Вильнюсе, на шоссе Эйшишкю, водитель (1963 г.р.) Opel Vectra во время обгона выехал н встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Opel Corsa, а также зацепил служебный полицейский автомобиль Mitsubishi L200, которым управлял сотрудник КП Вильнюсского района старший следователь A.П. (1982 г.р.) - полицейский был трезвым, в униформе, ехал в служебное время.
Водитель Opel Vectra получил ушибы грудной клетки и колен, ему назначено амбулаторное лечение, а водитель (1985 г.р.) Opel Corsa был госпитализирован. Полицейский в ДТП не пострадал.