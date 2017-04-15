После того, как женщина была доставлена в комиссариат, она ударила полицейского по руке. Женщина закрыта в арестантскую.

Она стала обзывать стража порядка нецензурными выражениями, угрожала, толкалась и не выполняла законное требование представить документы.

В пятницу в 10:15 в Плунге женщина (1970 года рождения) бурно выражала несогласие с мнением полицейского, остановившего ее в связи с нарушением правил дорожного движения.

Водитель нервы лечит на арестантских нарах В пятницу в 10:15 в Плунге женщина (1970 года рождения) бурно выражала несогласие с мнением полицейского, остановившего ее в связи с нарушением правил дорожного движения.

Подростки напоили девочку до комы 14 апреля примерно в 18:10 в вильнюсской больницу в состоянии комы была доставлена девочка (2006 года рождения).

На Пасху мужчина побил невестку яйцами 14 апреля, примерно в 20:00, в Мажейкяйском районе, в деревне, у себя дома, нетрезвый мужчина, в крови которого обнаружено 1,73 промилле алкоголя, применил насилие в отношении невестки.

Во время рейда полицейские надели наручники на бывшего кандидата в парламент от либералов Первый ночной рейд в эти выходные в Вильнюсе начался необычно - первым нарушителем оказался не водитель, а нетрезвый пешеход. Выяснилось, что это бывший кандидат в парламент, староста. Женщина пыталась "запугать" полицейских занимаемой супругом должностью и знакомством с мэром Вильнюса.