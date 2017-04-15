Водитель нервы лечит на арестантских нарах

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ru.DELFI.lt
суббота, 15 апреля 2017 г. 17:52
В пятницу в 10:15 в Плунге женщина (1970 года рождения) бурно выражала несогласие с мнением полицейского, остановившего ее в связи с нарушением правил дорожного движения.
Areštinė
© V. Miškinio nuotr.

Она стала обзывать стража порядка нецензурными выражениями, угрожала, толкалась и не выполняла законное требование представить документы.

После того, как женщина была доставлена в комиссариат, она ударила полицейского по руке. Женщина закрыта в арестантскую.

Начато досудебное расследование в связи с сопротивлением государственному служащему.

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Водитель нервы лечит на арестантских нарах (1)

Areštinė
В пятницу в 10:15 в Плунге женщина (1970 года рождения) бурно выражала несогласие с мнением полицейского, остановившего ее в связи с нарушением правил дорожного движения.

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