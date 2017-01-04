Водитель не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги

4 января утром ДТП произошло в Шилутском районе, на дороге Шилуте-Русне. Женщина лет 40 не справилась с управлением автомобилем Renault Scenic, не оценила скользкое дорожное покрытие и съехала с дороги на затопленную территорию.

Водителю повезло, что машина не врезалась в придорожные деревья и перевернулась на бок, а не на крышу. В противном случае последствия ДТП могли быть более печальными.

Промокшая женщина сама выбралась из машины. Ее в свою машину усадила ехавшая за ней староста Русне.

Врачи скорой помощи увезли пострадавшую в больницу. Женщина находилась в шоковом состоянии. Спасатели вытащили ее машину из воды.