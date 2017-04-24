Водитель BMW "заработал" три штрафа

В воскресенье, 23 апреля, в Вильнюсе полицейским пришлось составить три протокола о нарушениях ПДД водителю BMW. По словам полицейских, с такой наглостью они встречаются крайне редко.

Экипаж полиции с включенными мигалками и сиреной ехал по ул. Гележинё Вилко. Водители уступали ему дорогу, однако неожиданно экипаж полиции обогнал автомобиль BMW, заехал перед ним и стал ехать по той же полосе перед машиной полицейских.

Пришлось нарушителя остановить. Остановившись, водитель BMW не выключил двигатель и разговаривал по телефону. Только после нескольких предупреждений он отложил телефон в сторону.

В отношении водителя (1988 г.р.) составили два протокола - за использование телефона и за то, что он не пропустил автомобиль полиции с мигалками и сиреной. Водитель сказал полицейским следующее: "Составляйте сколько хотите протоколов".

Мало того, когда полицейские уехали, он нагнал их, ехал за ними "моргая" фарами и нажимая на сигнал. Полицейские снова остановили его и составили протокол за нарушение правил использования звукового сигнала.

По словам полицейских, водитель BMW - это злостный нарушитель ПДД, наказывался больше 10 раз, кроме того, его наказывали за нелегальное хранение, приобретение и перевозку акцизных товаров. По данным полиции, ни один из назначенных штрафов этот водитель не заплатил.