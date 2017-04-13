Во время учений военные задержали в Йонавском районе поджигателя

В деревне Лепай (Йонавский район) 12 апреля поздно вечером литовские военные задержали подозреваемого в поджоге здания.

Это произошло в то время, когда участвовавшие в учениях командующий разведывательным отрядом механизированного пехотного батальона им. Великого князя Альгирдаса лейтенант Юлюс Бертулис со старшим рядовым Ромуальдасом Кулагинасом и рядовым Жигимантасом Сирвидисом около полуночи заметили горящее заброшенное здание и троих молодых людей. Увидев военных, молодые люди бросились бежать.

Военные заподозрили, что молодые люди могут быть связаны с поджогом, поэтому задержали одного из них и передали полиции, вызвали полицию и пожарных-спасателей. Полиция увезла подозреваемого в комиссариат.