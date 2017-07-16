Во время ссоры с сожителем женщина выбросила в окно щенка

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 16 июля 2017 г. 08:33
15 июля, около 15 ч. в Паневежисе, в общежитие на ул. Нямуно была вызвана полиция, сообщалось о семейном конфликте. На месте происшествия полицейские пришли в ужас: женщина выбросила из окна третьего этажа 6-месячного щенка, пишет jp.lt.
© JP

По предварительным данным, во время ссоры со своим сожителем женщина выбросила из окна 6-месячного щенка. Полицейские передали пострадавшее животное Паневежскому обществу опеки над животными.

Представитель общества Юстинас Сташис сказал JP, что животное находится под наблюдением.

"Мы ввели ему обезболивающее. У него болит один бок. Состояние животного тяжелое, но мы надеемся, что щенок выздоровеет", - сказал Сташис.

Полиция выясняет причину конфликта и обстоятельства происшествия. Также полиция выясняет факт жестокого обращения с животными. За жестокое обращение с животным грозит штраф от 500 до 1200 евро.

Во время ссоры с сожителем женщина выбросила в окно щенка
© JP
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