Во время рейда в Вильнюсе едва не пострадали полицейские. Молодой человек, который проигнорировал временные знаки, ограничивающие скорость врезался в такси, остановленное полицейскими для проверки. После ДТП молодой человек сказал, что не заметил знаки. Полицейские не пострадали только благодаря быстрой реакции.

Начало рейда у Авиженяй было спокойным. После полуночи полицейские перебрались на ул. Гележинё вилко, по виадук у парка Вингис. Там они установили временные знаки, ограничивающие скорость, установили дорожные конусы.

Водители были трезвыми. У молодого человека на BMW не было страхового полиса, за что он получил штраф.

Около 2 ч. ночи был остановлен водитель такси, который не затормозил у знаков. Полицейские проверили его документы. Рядом с полицейским, который общался с таксистом, стояли две сотрудницы полиции и тут на высокой скорости подъехал автомобиль Audi, водитель которого стал тормозить только, когда практически подъехал к полицейским. Благодаря быстрой реакции, полицейские не пострадали. Audi снес зеркало автомобиля такси.

"Я не заметил знаки, ехал на скорости примерно 70 км/ч", – оправдывался виновник ДТП. Полиция проверила его на трезвость, он был трезвым. Штраф за превышение скорости он не получил, поскольку полицейские скорость не замеряли.

Пока участники ДТП заполняли декларацию, был остановлен водитель BMW, который отказался предъявлять документы, сказав, что читал в интернете, что это делать не обязан. На самом деле такой закон только обсуждают и по нынешним правилам водители обязаны предъявлять полиции все документы, включая страховой полис. Водитель получил штраф.

Водитель микроавтобуса по невнимательности наехал на дорожный конус. Он подошел к полицейским и спросил, сколько стоит конус, хотел за него заплатить. Конус ему полицейские не продали, но протокол составили.