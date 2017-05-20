Во время рейда снова попались нетрезвые водители

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ru.DELFI.lt
суббота, 20 мая 2017 г. 08:23
В ночь с пятницы на субботу вильнюсская дорожная полиция дежурила стразу в нескольких местах. Долго ждать нарушителей не пришлось.
© Jokūbas Jarmalavičius

Около полуночи рейд начался недалеко от Новой Вильни. Была остановлена водитель автомобиля Toyota, предъявившая полицейским выданные в России права.

Женщина растерялась, узнав, что ее права в Литве не действительны, если она постоянно здесь проживает, ей нужно получить литовские права. Женщина пыталась доказать, что российские права - международные. 300 евро – столько ей придется платить за незнание, а водительское удостоверение ей все равно придется менять.

Недалеко от кладбища на ул. Расу внимание полицейских привлек автомобиль BMW с кленовым листком. Выяснилось, что у водителя авто нет прав, а владелец авто, сидевший на месте пассажира, - нетрезвый. Штраф придется заплатить обоим - водитель получил 300 евро за вождение без прав, а владелец был наказан за то, что доверил автомобиль человеку без прав.

После часа ночи полицейские перебрались на ул. Пилимо. Там попались двое нетрезвых водителей. В крови водителя Toyota был 1 промилле алкоголя.

"Почему меня фотографируют, как какую-то звезду?" – спрашивала девушка. Пока полицейские заполняли протокол, она пыталась найти, кто бы забрал ее машину. Найти никого не удалось, поэтому автомобиль пришлось оставить рядом с местом рейда.

1 промилле был в крови велосипедиста, проезжавшего мимо. "Я могу дальше катить велосипед, живу недалеко", – сказал он.

Водителя VW Golf также ждет штраф за то, что у него не литовские, а английские права.

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