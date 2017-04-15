Во время рейда полицейские надели наручники на бывшего кандидата в парламент от либералов

Первый ночной рейд в эти выходные в Вильнюсе начался необычно - первым нарушителем оказался не водитель, а нетрезвый пешеход. Выяснилось, что это бывший кандидат в парламент, староста. Женщина пыталась "запугать" полицейских занимаемой супругом должностью и знакомством с мэром Вильнюса.

Рейд начался в Новой Вильне, на ул. Пяргалес, (рядом с перекрестком у. С.Баторо и Прамонес), около 22 ч. Через некоторое время появилась староста Стрельчюкай Халина Боравска (1957 г.р.).

На глазах у полицейских женщина нетвердой походкой стала переходить улицу в неположенном месте и создала аварийную ситуацию - едва не попала под машину. Взбешенный водитель вышел из машины. Не известно, что он хотел сделать с женщиной, но, увидев, что ею заинтересовалась полиция, уехал.

Полицейские остановили с виду нетрезвую женщину и попросили предъявить документы. Однако она не выполнила законные требования полиции - документы не предъявила. Она говорила что-то бессвязное, а потом оказала полиции сопротивление - стала толкать полицейских, пыталась уйти. После этого на нее надели наручники.

Когда полицейские надели на нее наручники, она назвала свое имя и фамилию. Выяснилось, что это бывший учитель русского языка в гимназии Žaros, а сейчас - староста Стрельчюкай. В прошлом году она была кандидатом Литовского союза свободы (либералов) на парламентских выборах.

Боравска была возмущена тем, что на нее надели наручники, пыталась повлиять на полицейских, заявив, что лично знакома с мэром Вильнюсе Ремигиюсом Шимашюсом, а ее муж работает в Минюсте. Женщина сказала, что она как староста проверяла магазин Auksinė žuvelė, в котором, по имеющимся у нее сведениям, после 22 ч. продают алкоголь.

Однако от самой Боравской исходил запах алкоголя, поэтому полицейские решили проверить ее на трезвость. Поскольку на месте она никак не могла подуть в алкотестер, ее повезли в комиссариат, там установили, что в ее организме было 1,01 промилле.

Женщина была наказана за то, что переходила дорогу в неположенном месте, за появление в нетрезвом виде в общественном месте и за невыполнение законных требований полиции и оказание сопротивления полиции.

Около 22.30 ч. на ул. Пяргалес был остановлен Chrysler Voyager, которым управлял мужчина лет 50. Он был нетрезвым - 2,08 промилле. Поскольку ему грозит уголовная ответственность, мужчину увезли в Наркологический центр, а оттуда - комиссариат, где было начато расследование.

Через полчаса проблемы начались у водителя Mercedes. Проживающий в Литве гражданин Литвы представил полиции российские права. Он был наказан за вождение без прав.

После полуночи участники рейда перебрались на ул. В.Кудиркос. Около 1.40 ч. был остановлен внедорожник Opel Frontera (без техосмотра и страховки), которым управлял хорошо известный полиции 33-летний Миндаугас Матукас. За вождение без прав, а нередко и в нетрезвом виде его наказывали уже 103 раз. На этот раз ему грозит ответственность за вождение без прав. Полиция также выяснила, что его разыскивает немецкая правоохрана, поэтому Матукас был закрыт в арестантскую.

В конце рейда попались еще два нетрезвых водителя.

Около 2.30 ч. на ул. В.Кудиркос остановили BMW, в организме водителя которого было 1,27 промилле.

Вскоре после него попался водитель Nissan Primera. В организме 24-летнего молодого человека было 1,64 промилле, ему грозит уголовная ответственность.