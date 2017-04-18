Во время рейда от полиции убегала нетрезвая водитель

Последний рейд долгих выходных в Вильнюсе начался в понедельник поздно вечером на ул. Лепкальнё. До полуночи там кипела жизнь - попались различные нарушители, а одна нетрезвая водитель даже пыталась бежать и едва не попала под машину.

После 22 ч. полиция остановила автомобиль Peugeot. Им управляла девушка, я рядом сидел молодой человек. Выяснилось, что он учил подругу водить машину. Однако по закону обучать вождению может либо инструктор, либо член семьи со стажем не менее 5 лет. Кроме того, у ученика должна быть выданная Regitrа справка о сдаче экзамена по теории вождения. Парочка этим требованиям не отвечала.

Молодой человек все просил полицейского отойти в сторону и "поговорить", но после предупреждения об ответственности за попытку подкупа должностного лица, оставил эту идею. Девушке придется заплатить штраф за вождение без прав.

Такой же штраф (300-450 евро) придется заплатить и таксисту, предъявившему полицейским английские права, несмотря на то, что он является гражданином Литвы и живет в Литве.

На ул. Лепкальнё остановили и автомобиль BMW с итальянскими номерами. Он в Италии уже снят с учета, а в Литве не зарегистрирован. Молодой человек будет наказан за вождение незарегистрированного транспортного средства.

Около полуночи остановили автомобиль Opel, на котором ехали известные полиции молодые люди. Они сказали, что их машину полиция уже проверяла, нашла "старый" пакет от наркотиков, но наркотиков не нашла. Сейчас они едут из комиссариата. Однако полиция все равно проверила их автомобиль, потом машину проверила служебная собака. Ничего запрещенного не обнаружили, однако водитель Opel был нетрезвым - 0,51 промилле.

Почти в то же время остановили и водителя Citroen Xsara. В организме женщины было 0,84 промилле.

Женщина вела себя очень странно. Полицейские предложили ей найти трезвого водителя, который мог бы забрать ее автомобиль. Однако в телефоне женщины села батарея, один из полицейских дал ей свой. Водитель Citroen взяла его, но никому не звонила, это длилось достаточно долго. Полицейские несколько раз напоминали ей, чтобы она звонила, но она только скрывала лицо от фотографа.

Все это длилось достаточно долго, поэтому полицейский потребовал вернуть ему телефон. Женщина не отдавала его, телефон пришлось отнять силой.

После этого водитель Citroen какое-то время спокойно сидела в машине. Однако потом стала вести себя очень странно - с криками бросилась в находящиеся поблизости кусты, но там наткнулась на забор. Тогда она бросилась на дорогу и едва не попала под колеса такси - к счастью, она упала на первой полосе, а водитель такси затормозил во второй полосе.

К женщине подбежали полицейские, стали успокаивать ее, разговаривать с ней. На женщину это подействовало.

Полицейские обеспокоились состоянием женщины, составили протокол об административном правонарушении и отвезли ее домой, передали близким.

С 1 ч. рейд проходил на ул. Т.Нарбуто, там никаких нарушений не зарегистрировано.