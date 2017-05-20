Во время рейда без водительского удостоверения попался сын политика Паулаускаса

В ночь с пятницы на субботу полиция остановила автомобиль City Bee, которым управлял сын политика и юриста Артураса Паулаускаса. У молодого человека не было водительского удостоверения.

Полицейские во время рейда недалеко от кладбища на ул. Расу заметили, как автомобиль CityBee внезапно свернул в сторону, один из полицейских на мотоцикле отправился, чтобы проверить, почему водитель это сделал. Выяснилось, что автомобилем управлял юноша без водительского удостоверения.

Когда проверили документы несовершеннолетнего молодого человека, стало известно, что это один из сыновей политика и юриста Паулаускаса. Как он взял машину City Bee, он не сказал, упомянул лишь, что ему помог друг, у которого есть права.

Полицейские вызвали родителей юноши. Приехала мать. Она поговорила с полицией и увезла сына.