Когда на место приехали спасатели, стало известно, что горит мусорный контейнер. От него огонь перебросился на здание. Представитель концерна Vikonda Гинтаре Рожене сказала DELFI, что здание горит снаружи, внутри огня нет.

17 мая, в 13.34 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Кедайняйском районе, в деревне Шингаляй начался пожар на консервной фабрике. Работники фабрики были эвакуированы ради безопасности.

Во время пожара на Кедайняйской консервной фабрике были эвакуированы работники

На пляже в Смильтине на обнаженную женщину напал мужчина Клайпедская полиция разыскивает агрессивного бородатого мужчину, который 16 мая, в 14.30 ч. на женском пляже в Смильтине напал на 52-летнюю женщину и избил ее.

После ДТП один из водителей стал вести себя необычным образом В среду после обеда после небольшого ДТП в полицию позвонила женщина и сообщила, что виновник ДТП ведет себя очень странно.

Во время пожара на Кедайняйской консервной фабрике были эвакуированы работники 17 мая, в 13.34 ч. по Единому номеру помощи поступило сообщение о том, что в Кедайняйском районе, в деревне Шингаляй начался пожар на консервной фабрике. Работники фабрики были эвакуированы ради безопасности.

В Паневежском районе в пруд упал парапланерист 16 мая, в 14.48 ч. По Единому номеру помощи сообщили о том, что в деревне Йотайняй (Паневежский район) в пруд упал парапланерист.