Во дворе каунасской поликлиники – жуткая находка

В понедельник рано утром каунасские полицейские спешили в Дайнавскую поликлинику. Сообщили, что во дворе поликлиники с собой покончил мужчин.

"В Каунасе, на Прамонес, 31, во дворе Дайнавской поликлиники с собой покончил мужчина - он повесился. Пожарные спасатели сняли его с дерева и передали полиции и врачам", - сказано в сводке новостей.

Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене подтвердила, что в 05.19 ч. поступило сообщение о там, что на ул. Прамонес обнаружили труп мужчины. На месте выяснилось, что скончался мужчина (1981 г.р.). Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.

Представителей Дайнавской поликлиники отказались комментировать инцидент.