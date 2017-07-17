Во дворе каунасской поликлиники – жуткая находка

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ru.DELFI.lt
понедельник, 17 июля 2017 г. 11:58
В понедельник рано утром каунасские полицейские спешили в Дайнавскую поликлинику. Сообщили, что во дворе поликлиники с собой покончил мужчин.
Kauno Dainavos poliklinika
© DELFI / Rafael Achmedov

"В Каунасе, на Прамонес, 31, во дворе Дайнавской поликлиники с собой покончил мужчина - он повесился. Пожарные спасатели сняли его с дерева и передали полиции и врачам", - сказано в сводке новостей.

Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене подтвердила, что в 05.19 ч. поступило сообщение о там, что на ул. Прамонес обнаружили труп мужчины. На месте выяснилось, что скончался мужчина (1981 г.р.). Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.

Представителей Дайнавской поликлиники отказались комментировать инцидент.

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