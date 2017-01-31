Вильнюсцы задержали и передали полиции пьяного водителя

В Вильнюсе с места ДТП сбежал нетрезвый водитель, однако увидевшие это граждане заставили его вернуться назад. У очевидцев ДТП сразу же возникло подозрение, что водитель пьян, поэтому делает странные маневры.

Читатель Арнас рассказал DELFI, что в 8.30 ч. он и еще несколько человек заметили мужчину на Volvo (в машине еще находилась пассажирка). Примерно полчаса машина просто стояла на месте, около 9 ч. водитель тронулся с места и сразу же врезался в стоявший микроавтобус. Водитель Volvo не остановился и уехал. Один из очевидцев поехал за ним.

Ему удалось заставить водителя Volvo вернуться на место ДТП. На месте ДТП водитель вел себя очень странно.

"Мы увидели, что он вышел из машины с открытой банкой пива и пил его. Не осталось сомнений, что ДТП совершил нетрезвый водитель, - рассказал Арнас. - Кроме того, находившаяся в машине женщина также была пьяна. Неприятно было лишь одно - мы их остановили, а полицию ждали около 30 минут".

Пьяный водитель не сопротивлялся, дождался полиции. Полиция подтвердила, что мужчина пьян.

По данным полиции, ДТП было зарегистрировано недалеко от перекрестка ул. Витянё и Наугардуко. В одном из дворов Volvo врезался в BMW и переехал в другой двор. Там он врезался в микроавтобус.

В крови водителя было 1,69 промилле. Водителю грозит уголовная ответственность, если анализ крови не покажет иное содержание алкоголя в организме.

Автомобиль был доставлен на охраняемую площадку.

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