Вильнюсцы задержали и передали полиции пьяного водителя

 (2)
ru.DELFI.lt
вторник, 31 января 2017 г. 15:26
В Вильнюсе с места ДТП сбежал нетрезвый водитель, однако увидевшие это граждане заставили его вернуться назад. У очевидцев ДТП сразу же возникло подозрение, что водитель пьян, поэтому делает странные маневры.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Читатель Арнас рассказал DELFI, что в 8.30 ч. он и еще несколько человек заметили мужчину на Volvo (в машине еще находилась пассажирка). Примерно полчаса машина просто стояла на месте, около 9 ч. водитель тронулся с места и сразу же врезался в стоявший микроавтобус. Водитель Volvo не остановился и уехал. Один из очевидцев поехал за ним.

Ему удалось заставить водителя Volvo вернуться на место ДТП. На месте ДТП водитель вел себя очень странно.

"Мы увидели, что он вышел из машины с открытой банкой пива и пил его. Не осталось сомнений, что ДТП совершил нетрезвый водитель, - рассказал Арнас. - Кроме того, находившаяся в машине женщина также была пьяна. Неприятно было лишь одно - мы их остановили, а полицию ждали около 30 минут".

Пьяный водитель не сопротивлялся, дождался полиции. Полиция подтвердила, что мужчина пьян.

По данным полиции, ДТП было зарегистрировано недалеко от перекрестка ул. Витянё и Наугардуко. В одном из дворов Volvo врезался в BMW и переехал в другой двор. Там он врезался в микроавтобус.

В крови водителя было 1,69 промилле. Водителю грозит уголовная ответственность, если анализ крови не покажет иное содержание алкоголя в организме.

Автомобиль был доставлен на охраняемую площадку.

DELFI благодарит читателей, предоставивших информацию!

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Глава Каунасской полиции о насилии над малолетними: это необычное дело

Глава Каунасской полиции о насилии над малолетними: это необычное дело
Каунасская полиция 30 января после обеда получила сообщение о сексуальном насилии в отношении малолетних детей.

Вильнюсцы задержали и передали полиции пьяного водителя (2)

Вильнюсцы задержали и передали полиции пьяного водителя
В Вильнюсе с места ДТП сбежал нетрезвый водитель, однако увидевшие это граждане заставили его вернуться назад. У очевидцев ДТП сразу же возникло подозрение, что водитель пьян, поэтому делает странные маневры.

Литовские пограничники задержали незаконно перевозимую чеченскую семью (6)

Литовские пограничники задержали незаконно перевозимую чеченскую семью
Литовские пограничники задержали автомобиль, на котором гражданин России чеченской национальности незаконно перевозил попросившую убежища чеченскую семью.

В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок (4)

В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок
В ноябре прошлого года в Укмерге был до смерти забит ребенок, избитый отцом. Об этом происшествии обществу не сообщили, пишет Lietuvos rytas.

В Вильнюсе была избита 12-летняя девочка (8)

В Вильнюсе была избита 12-летняя девочка
28 января, в 19.30 ч. в Вильнюсе, в квартире одного из домов на ул. Калварию была избита малолетняя девочка, 2004 г.р.
Facebook друзья
Rambler's Top100