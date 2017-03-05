Вильнюс: пока пьяный отец спал, ребенок выпал из окна третьего этажа

Пока пьяный отец спал, играя, из окна третьего этажа выпал полуторагодовалый ребенок.

Полиция получила сообщение о происшествии в этом старом доме типа общежития в 18.48 часов.

Выпавшего и травмированного ребенка обнаружил сосед. Он отнес его отцу, разбудил мужчину. Соседка вызвала специальные службы.

Врачи скорой помощи доставили ребенка в больницу. По прибытию полиция установила у отца (1984 года) среднюю степень опьянения.

Мать ребенка в момент происшествия была на работе. Полиция выясняет точные обстоятельства этого случая. Отца ребенка доставили на опрос. Ожидают более точной информаци из больницы.

Первые известия были положительными - ребенок вроде бы сильных повреждений не получил.