Вильнюс: пока пьяный отец спал, ребенок выпал из окна третьего этажа

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 5 марта 2017 г. 21:13
В воскресенье вечером в Вильнюсе, в одной из сянюний Расу, произошло трагическое происшествие.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Пока пьяный отец спал, играя, из окна третьего этажа выпал полуторагодовалый ребенок.

Полиция получила сообщение о происшествии в этом старом доме типа общежития в 18.48 часов.

Выпавшего и травмированного ребенка обнаружил сосед. Он отнес его отцу, разбудил мужчину. Соседка вызвала специальные службы.

Врачи скорой помощи доставили ребенка в больницу. По прибытию полиция установила у отца (1984 года) среднюю степень опьянения.

Мать ребенка в момент происшествия была на работе. Полиция выясняет точные обстоятельства этого случая. Отца ребенка доставили на опрос. Ожидают более точной информаци из больницы.

Первые известия были положительными - ребенок вроде бы сильных повреждений не получил.

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