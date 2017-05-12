ВИДЕО: Эстонская полиция с помощью шипов остановила водителя "под кайфом"

rus.DELFI.lv
пятница, 12 мая 2017 г. 16:11
Эстонская полиция опубликовала видеозапись задержания водителя, который не реагировал на приказы остановиться. Полицейский применил редкое спецсредство - так называемые "полицейские шипы", которые позволили пробить колеса в автомобиле нарушителя.

1 мая сотрудники полиции получили сигнал о том, что со двора одного из домов в окрестностях Тарту выехала машина, водитель которой мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Водитель автомобиля Opel отказался подчиняться приказу остановиться, началась погоня, в которой приняли участие четыре экипажа полиции.

Водитель Opel пытался скрыться на сравнительно небольшой скорости - от 50 до 80 км/час. В итоге на одном из участков дороги была применена лента с шипами, которая позволила пробить колеса машины. Нарушитель проехал еще несколько километров, но, в конце концов, остановился и был задержан. На месте при помощи специального тестера было установлено, что водитель находится под воздействием наркотических веществ, скорее всего - марихуаны. Задержанный был направлен на дополнительную проверку у нарколога.

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ВИДЕО: Эстонская полиция с помощью шипов остановила водителя "под кайфом"

ВИДЕО: Эстонская полиция с помощью шипов остановила водителя под кайфом
Эстонская полиция опубликовала видеозапись задержания водителя, который не реагировал на приказы остановиться. Полицейский применил редкое спецсредство - так называемые "полицейские шипы", которые позволили пробить колеса в автомобиле нарушителя.

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