В Жирмунай горела квартира на пятом этаже

19 мая, в 07.44 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, в доме 36 на ул. Жирмуну, начался пожар. Квартира горела открытым пламенем.

На место выехали пожарные-спасатели, врачи скорой помощи и полиция.

Когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что горит квартира на пятом этаже. Спасателям понадобилась автолестница.

Часть жителей к этому времени уже покинула дом - люди разошлись по работам, школам, другим пришлось эвакуироваться, когда начался пожар.

После пожара один из жителей квартиры сказал, что причиной пожара была поломка зарядного устройства для телефона. Огонь распространился мгновенно, вскоре пламя показалось и на балконе.