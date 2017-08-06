В Юрбаркасе подожгли квартиру – матери спасали детей, бросая их в окна

 (4)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 6 августа 2017 г. 15:08
4 августа около 23.50 ч. в Юрбаркасе, на ул. С. Даряус и С. Гирено, в многоквартирном доме, кто-то поджег двери квартиры и коридор общего пользования.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Во время пожара в квартире были съемщицы и три их малолетних дочери (2015, 2014, 2013 г.р.) Девочки было спасены – мамы выбросили их со второго этажа на растянутые жителями простыни.

Дети были доставлены в больницу, где после осмотра медиков у них не были установлены повреждения, но для более тщательного осмотра они были доставлены в Каунасскую больницу.

Ущерб устанавливается. Подозревается поджог. Подозреваемые (1994 и 1992 г.р.) помещены в арестантскую. Обстоятельства происшествия расследуются.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Юрбаркасе подожгли квартиру – матери спасали детей, бросая их в окна (4)

В Юрбаркасе подожгли квартиру – матери спасали детей, бросая их в окна
4 августа около 23.50 ч. в Юрбаркасе, на ул. С. Даряус и С. Гирено, в многоквартирном доме, кто-то поджег двери квартиры и коридор общего пользования.

В Друскининкай на пятилетнего ребенка упал шкаф (1)

В Друскининкай на пятилетнего ребенка упал шкаф
5 августа около 13.18 ч. в Друскининкайскую больницу был доставлен ребенок (2012 г.р.). У него установлен ушиб грудной клетки, колена и травма головы.

На фестивале Granatos возник пожар: горели здания музея в Румшишкес (21)

Granatos
Начавшийся в четверг вечером в Румшишкес фестиваль Granatos закончился пожаром, во время которого полностью сгорели два здания музея.

Таджик предложил полицейскому взятку в 50 евро (14)

Таджик предложил полицейскому взятку в 50 евро
4 августа в 10:09 в Мариямполе на перекрестке улиц Гедимино и Васаром гражданин Таджикистана 1985 года рождения превысил скорость.

Киллер Замольскис истосковался по Литве: хочет нa родину (103)

Romas Zamolskis
Уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Мерзлякова собирается посетить отбывающего наказание на Среднем Урале убийцу родом из Литвы Ромаса Замольскиса. По словам жены Замольскиса, он объявил голодовку, а Мерзлякова сообщила, что он тоскует по Литве, пишет eanews.ru.
Facebook друзья