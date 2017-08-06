В Юрбаркасе подожгли квартиру – матери спасали детей, бросая их в окна

4 августа около 23.50 ч. в Юрбаркасе, на ул. С. Даряус и С. Гирено, в многоквартирном доме, кто-то поджег двери квартиры и коридор общего пользования.

Во время пожара в квартире были съемщицы и три их малолетних дочери (2015, 2014, 2013 г.р.) Девочки было спасены – мамы выбросили их со второго этажа на растянутые жителями простыни.

Дети были доставлены в больницу, где после осмотра медиков у них не были установлены повреждения, но для более тщательного осмотра они были доставлены в Каунасскую больницу.

Ущерб устанавливается. Подозревается поджог. Подозреваемые (1994 и 1992 г.р.) помещены в арестантскую. Обстоятельства происшествия расследуются.