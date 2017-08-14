В Висагинском районе взорвалась трансформаторная подстанция

Как сообщается, там взорвалась электрическая трансформаторная подстанция.
Примерно на площади 200 квадратных метров разлилось трансформаторное масло, которое воспламенилось. Пожарные пока не могут погасить пожар: ожидают электриков.
На место происшествия направлено 4 автоцистерны из Висагинаса и одна из Зарасай.
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13 августа в Вильнюсе полицейские преследовали водителя Audi. Водитель не остановился, когда его останавливала полиция и пытался бежать. Не справившись с управлением, он врезался в фонарный столб и в светофор. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир автомобиля.