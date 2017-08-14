В Висагинском районе взорвалась трансформаторная подстанция

ru.DELFI.lt
понедельник, 14 августа 2017 г. 17:22
В понедельник в 13:28 час. пожарные получили сообщение о происшествии в Висагинском районе в деревне Петришке.
© Fotolia nuotr.

Как сообщается, там взорвалась электрическая трансформаторная подстанция.

Примерно на площади 200 квадратных метров разлилось трансформаторное масло, которое воспламенилось. Пожарные пока не могут погасить пожар: ожидают электриков.

На место происшествия направлено 4 автоцистерны из Висагинаса и одна из Зарасай.

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