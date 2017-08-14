В Висагинском районе взорвалась трансформаторная подстанция

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На место происшествия направлено 4 автоцистерны из Висагинаса и одна из Зарасай.

Примерно на площади 200 квадратных метров разлилось трансформаторное масло, которое воспламенилось. Пожарные пока не могут погасить пожар: ожидают электриков.

В понедельник в 13:28 час. пожарные получили сообщение о происшествии в Висагинском районе в деревне Петришке.

В Вильнюсе с дороги съехал троллейбус В понедельник, 14 августа, 8.19 ч., в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, на дороге в сторону Пашилайчяй, у остановки Судувю, троллейбус 7 маршрута съехал в кусты, водитель лишился сознания.

В Висагинсом районе взорвалась трансформаторная подстанция В понедельник в 13:28 час. пожарные получили сообщение о происшествии в Висагинском районе в деревне Петришке.

В Кельме из-за взрывчатки эвакуирована Maxima В понедельник в 11:56 час. житель Литвы обнаружил на своём поле взрывчатку. Вместо того, чтобы вызвать ответственные службы города Кельме, он принес ее в людное место.

В Шилутском районе произошло жуткое ДТП: лобовое столкновение автомобилей 13 августа в Шилутском районе произошло жуткое ДТП. Молодой человек в нетрезвом состоянии на своем автомобиле лоб в лоб врезался в ехавший ему навстречу автомобиль. Во время ДТП пострадали люди.

В Вильнюсе в два столба врезался бежавший от полицейских водитель 13 августа в Вильнюсе полицейские преследовали водителя Audi. Водитель не остановился, когда его останавливала полиция и пытался бежать. Не справившись с управлением, он врезался в фонарный столб и в светофор. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир автомобиля.

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