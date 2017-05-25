В Вильнюсском специализированном детском центре воспитанника ошпарили кипятком

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ru.DELFI.lt
четверг, 25 мая 2017 г. 08:13
"Мы выясняем, почему это произошло и делаем все, чтобы такое не повторилось", – сказала DELFI ВРИО главы центра.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Врачам и полиции о пострадавшем сообщила сама директор центра.

ВРИО директора сообщила, что пострадавший ребенок находится в реанимации, но она заверила, что только потому, что это мальчик с особыми потребностями, а не из-за серьезности ожога.

"Мальчик сам не мог двигаться, по предварительным данным, работница нечаянно вылила ему кипяток на ноги. По нашим данным, врачи установили 8-10% ожог. После того как я сообщила об этом в полицию и скорую помощь, я сообщила о несчастье и матери ребенка. Ей и ребенку сразу же начали предоставлять психологическую помощь, мы делаем все, что можем", – сказала ВРИО директора.

По предварительным данным, несчастье произошло в зале, где дети выполняют упражнения. Один из детей мог нечаянно зацепить руку работницы, которая несла кипяток.

Точные обстоятельства происшествия выясняются. Проводится также внутреннее расследование.

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