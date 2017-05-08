В Вильнюсском районе жестоко убиты пожилые супруги

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ru.DELFI.lt
понедельник, 8 мая 2017 г. 14:33
8 мая, около 11 ч., в деревне Каружишкяй, в Вильнюсском районе в доме были обнаружены трупы пожилых супругов. Люди были жестоко убиты.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Заместитель начальника Главного комиссариата Вильнюсского района Антоний Микульский сказал DELFI, что, по предварительным данным, у обоих супругов отрезали головы. Об этом сообщил сосед, который пришел к ним в дом делать ремонт.

На месте происшествия обнаружили останки мужчины (1935 г.р.) и женщины (1945 г.р.) с колотыми ранами на шее, их головы были отрублены лопатой.

Подозреваемый – их сын (1983 г.р.), по предварительным данным, психически нездоров. Когда на место происшествия приехала полиция, он находился в ванной, где спрятался от полиции. Он оказывал сопротивление стражам порядка, поэтому пришлось применить электрошоккер и надеть на него наручники.

На месте происшествия работает большое количество полицейских, около дома стоит около 10 автомобилей. Врачи пытались договориться с подозреваемым, но он вел себя неадекватно и говорил что-то бессвязное.

Как DELFI сказали соседи, покойный мужчина - профессор математики на пенсии. Сын с родителями не жил, он приезжал из Вильнюса, чтобы их навестить. Семья была приличной. Люди присматривали за домом, ремонтировали его.

Трупы были обнаружены на улице, около входной двери.

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