В Вильнюсском районе водитель в халате разбил машину

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 30 апреля 2017 г. 12:03
В воскресенье, около пяти часов утра в Вильнюсском районе случилась авария.
© DELFI

Водитель автомобиля Audi 4 не справился с управлением, съехал с дороги, оказался на насыпи, после чего, сбивая дорожные знаки, остановился у деревьев.

Автомобиль сильно поврежден, однако водитель (1992 года рождения) сравнительно легко отделался, лишь слегка повредил руку. Для осмотра его доставили в больницу.

По словам полиции, водитель был довольно странно одет. За рулем он сел в халате. У молодого человека установлено 1,92 промилле, в связи с чем начато досудебное расследование.

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