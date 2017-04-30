В Вильнюсском районе водитель в халате разбил машину

В воскресенье, около пяти часов утра в Вильнюсском районе случилась авария.

Водитель автомобиля Audi 4 не справился с управлением, съехал с дороги, оказался на насыпи, после чего, сбивая дорожные знаки, остановился у деревьев.

Автомобиль сильно поврежден, однако водитель (1992 года рождения) сравнительно легко отделался, лишь слегка повредил руку. Для осмотра его доставили в больницу.

По словам полиции, водитель был довольно странно одет. За рулем он сел в халате. У молодого человека установлено 1,92 промилле, в связи с чем начато досудебное расследование.