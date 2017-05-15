В Вильнюсском районе в результате ДТП загорелся автомобиль

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ru.DELFI.lt
понедельник, 15 мая 2017 г. 17:06
14 мая в Вильнюсском районе перед автомобилем Audi A3 на дорогу выскочила косуля. Его водитель сбил животное и столкнулся с ехавшим в ему навстречу автомобилем VW Passat. VW Passat загорелся.
© Vilniaus aps. VPK

14 мая, в 22.34 ч., на 9 км дороги Раудондварис-Гедрайчяй-Молетай В.Ж. (1993 г.р.) за рулем Audi A3 сбила выбежавшую на дорогу косулю, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль VW Passat, которым управлял Л.В. (1994 г.р.). VW Passat после ДТП загорелся.

Во время ДТП пострадала В.Ж., ей назначено амбулаторное лечение. Пострадали и пассажиры Audi: Й.K., 1997 г.р. (назначено амбулаторное лечение) и Р.С. (1992 г.р) - также назначено амбулаторное лечение, диагноз - перелом ключицы.

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