В Вильнюсском районе в результате ДТП загорелся автомобиль

14 мая в Вильнюсском районе перед автомобилем Audi A3 на дорогу выскочила косуля. Его водитель сбил животное и столкнулся с ехавшим в ему навстречу автомобилем VW Passat. VW Passat загорелся.

14 мая, в 22.34 ч., на 9 км дороги Раудондварис-Гедрайчяй-Молетай В.Ж. (1993 г.р.) за рулем Audi A3 сбила выбежавшую на дорогу косулю, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль VW Passat, которым управлял Л.В. (1994 г.р.). VW Passat после ДТП загорелся.

Во время ДТП пострадала В.Ж., ей назначено амбулаторное лечение. Пострадали и пассажиры Audi: Й.K., 1997 г.р. (назначено амбулаторное лечение) и Р.С. (1992 г.р) - также назначено амбулаторное лечение, диагноз - перелом ключицы.