В Вильнюсском районе в ДТП погиб водитель микроавтобуса

Департамент полиции сообщил, что в Вильнюсском районе, у деревни Крижишкяй произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и легковой автомобиль Subaru. В ДТП погиб водитель микроавтобуса.