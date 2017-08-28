В Вильнюсском районе в ДТП погиб водитель микроавтобуса

Департамент полиции сообщил, что в Вильнюсском районе, у деревни Крижишкяй произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito и легковой автомобиль Subaru. В ДТП погиб водитель микроавтобуса.
© Shutterstock nuotr.

Несчастье произошло 28 августа, в 6.45 ч.

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