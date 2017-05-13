В Вильнюсском районе погиб парашютист

В субботу примерно в 12:15 в Вильнюсском районе на Кивишском аэродроме погиб парашютист, его возраст - около 50 лет.

По предварительным данным, причиной трагедии могла стать ошибка парашютиста.

Член вильнюсского аэроклуба им Дарюс и Гиренаса Йонас Савицкас сказал, что возможными причинами несчастья могли быть ошибка парашютиста или внезапное изменение воздушных условий.

По словам Савицкаса, погибший не был опытным парашютистом, хотя и совершил более 100 прыжков. Большую часть их он сделал в молодости, затем после большого перерыва, всего несколько лет назад, снова вернулся к прыжкам с парашютом.

В этот раз он прыгнул с высоты 3 км. Мужчину пытались привести в чувство, однако он не выжил.