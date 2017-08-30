В Вильнюсском районе на дороге погибла велосипедистка

По данным полиции, 29 августа, около 18 ч. в Вильнюсском районе, на 26-м км дороги Вильнюс-Швянчёнис-Зарасай со второстепенной дороги выехала велосипедистка и столкнулась с ехавшим по главной дороге автомобилем Volvo S60.
50-летняя велосипедистка скончалась на месте.
По предварительны данным, автомобилем Volvo S60 управляла женщина. Она была трезвой. Она рассказала, что велосипедистка внезапно выехала со второстепенной дороги.
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