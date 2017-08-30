29 августа в Вильнюсском районе произошло трагическое несчастье. Легковой автомобиль Volvo S60 сбил выехавшую со второстепенной дороги велосипедистку. Женщина скончалась на месте.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным полиции, 29 августа, около 18 ч. в Вильнюсском районе, на 26-м км дороги Вильнюс-Швянчёнис-Зарасай со второстепенной дороги выехала велосипедистка и столкнулась с ехавшим по главной дороге автомобилем Volvo S60.

50-летняя велосипедистка скончалась на месте.

По предварительны данным, автомобилем Volvo S60 управляла женщина. Она была трезвой. Она рассказала, что велосипедистка внезапно выехала со второстепенной дороги.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Вильнюсском районе на дороге погибла велосипедистка

29 августа в Вильнюсском районе произошло трагическое...

После инцидента в парке приключений девушка попала в больницу

После инцидента в вильнюсском парке приключений...

В Майшягале убита женщина, задержан подозреваемый

28 августа, утром, в квартире в Майшягале было обнаружено...

В Вильнюсе обнаружена артиллерийская мина (1)

28 августа в Вильнюсе была обнаружена еще одна...

В России в горах обнаружено тело, как предполагают, литовского путешественника (10)

В России, в горной реке на Алтае было обнаружено тело,...

TOP новостей

Самые влиятельные в Литве: список спортсменов (14)

Портал продолжает цикл" Самые влиятельные в Литве 2017" и...

Квартиру в Литве можно купить меньше чем за 2000 евро: пять вариантов (15)

Крышу над головой в Литве теоретически может себе...

Карбаускис: нет возможности предоставить Ландсбергису статус главы государства (84)

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...

Полиция к сентябрю приготовила водителям сюрприз (7)

1 сентября вместе с начало осени ждут перемены на...

Депутат Анушаускас поделился версией о причинах смерти литовского путешественника в России (25)

После того как в реке, на Алтае, было обнаружено тело...