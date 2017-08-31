31 августа А.Тошев был депортирован из Швеции и доставлен в Вильнюс, поскольку у него была литовская виза. Установлено, что в 2016 году он обращался в консульство Литвы в Алма-Ате, где через посредничество литовского туристического агентства получил краткосрочную визу.

По прибытию в Литву он здесь не задержался и направился в Швецию. Там А.Тошев попал в поле зрение спецслужб, поскольку стал очень активно высказываться в интернете - призывал в социальных сетях к насилию, распространял исламистскую пропаганду, выражал одобрение терроризма и т.д.

Кроме того, после произошедшего 7 апреля теракта в Стокгольме спецслужбы еще больше заинтересовались А.Тошевым. Тогда, сторонник Исламского государства, гражданин Узбекистана Рахмат Акилов на украденном грузовике намеренно врезался в толпу людей в центре шведской столицы. Погибли 5 человек, 14 пострадали. В ходе расследования устанавливались связи террориста. Выяснилось, что он знаком и постоянно общался с А.Тошевым.

В этой связи гражданин Таджикистана был депортирован из Швеции, а в Вильнюсском аэропорту его встретили сотрудники литовских спецслужб.

Глава стратегической коммуникации Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Каткувене в четверг была лаконична: "Операции с зарубежными партнерами мы не комментируем".

Глава отдела превенции Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис подтвердил DELFI, что в четверг днем на самолете из Швеции был доставлен депортированный гражданин Таджикистана.

После его задержания, иностранец попросил в Литве убежища, поэтому он помещен в помещение для лиц, просящих об убежище, которое находится в пункте пограничного контроля аэропорта. Он будет там содержаться, пока Департамент миграции примет решение о рассмотрении просьбы о предоставлении убежища по сути.

Если просьба будет отклонена, А.Тошев будет сразу депортирован из Литвы. Если будет принято решение о рассмотрении просьбы по сути (это затягивается на несколько месяцев), то связываемый с террористами гражданин Таджикистана будет помещен в Центр регистрации иностранцев.