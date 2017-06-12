В Вильнюсе задержан турецкий дипломат, которого подозревают в оставлении места ДТП

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ru.DELFI.lt
понедельник, 12 июня 2017 г. 09:08
10 июня ночью, в 2.25 ч. в Вильнюсе, на ул. Аушрос Варту автомобиль VW Golf с зелеными дипломатическими номерами врезался в стоявший автомобиль Mercedes. Виновник ДТП оставил место происшествия.
© A.Didžgalvio nuotr.

Однако вскоре его задержала дорожная полиция. За рулем VW Golf сидел дипломат. По внешним признакам было видно, что гражданин Турции А.И. (1969 г.р.) пьян. Советник посла отказался провериться на трезвость, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью.

Установлено, что он за рулем VW Golf дал задний ход и врезался в стоявший автомобиль Mercedes Benz E280, затем оставил место ДТП и уехал.

Ведется расследование.

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