В Вильнюсе задержан сбежавший заключенный

Разыскивают заключенного из Вильнюсской исправительной колонии Марюса Степонавичюса. Мужчина мог выходить за пределы колонии без охраны и сопровождающих лиц. 31 июля, в 14.15 ч. заключенный самовольно покинул место работы. Около 23 ч. сбежавший был задержан.
Полиция сообщает, что заключенный (1987 г.р.) самовольно покинул место работы в ЗАО Ecoservice, по адресу ул. Гарюну, 71, Вильнюс.
На мужчине была спортивная одежда, черная футболка с коротким рукавом, белыми боками и белы рисунком на спине. Волосы коротко стриженные.
Департамент полиции сообщил, что около 23 ч. недалеко от железнодорожного вокзала сбежавший осужденный был задержан и доставлен в Вильнюсскую исправительную колонию Расу.
Полиция благодарит всех, кто предоставил важную информацию.