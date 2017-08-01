Департамент полиции сообщил, что около 23 ч. недалеко от железнодорожного вокзала сбежавший осужденный был задержан и доставлен в Вильнюсскую исправительную колонию Расу.

На мужчине была спортивная одежда, черная футболка с коротким рукавом, белыми боками и белы рисунком на спине. Волосы коротко стриженные.

Полиция сообщает, что заключенный (1987 г.р.) самовольно покинул место работы в ЗАО Ecoservice, по адресу ул. Гарюну, 71, Вильнюс.

Разыскивают заключенного из Вильнюсской исправительной колонии Марюса Степонавичюса. Мужчина мог выходить за пределы колонии без охраны и сопровождающих лиц. 31 июля, в 14.15 ч. заключенный самовольно покинул место работы. Около 23 ч. сбежавший был задержан.

В шяуляй ночью взорвался дом, есть пострадавшие В ночь на среду, в 2.54 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Шяуляй, на ул. Пайтайчу произошел взрыв. Сообщалось, что в результате взрыва обрушилась стена и упала на человека.

В Клайпеде пропала девушка 1 августа в Клайпеде пропала Виктория Венсловайте (1992 г.р.). Приметы: рост – 158 см, вес – 54 кг, волосы короткие (около 1 см). На девушке была ярко-желтая куртка с капюшоном, оранжевые или синие джинсы, черные замшевые ботинки на шнурках.

В Вильнюсе задержан сбежавший заключенный Разыскивают заключенного из Вильнюсской исправительной колонии Марюса Степонавичюса. Мужчина мог выходить за пределы колонии без охраны и сопровождающих лиц. 31 июля, в 14.15 ч. заключенный самовольно покинул место работы. Около 23 ч. сбежавший был задержан.

Со стороны России в Литву прилетел дрон с сигаретами Сотрудники Службы охраны госграницы (СОГГ) на территории Пагегяйской мэрии, на границе с Калининградской областью, обнаружили упавший на поле дрон. К аппарату был прицеплен груз контрабандных сигарет.