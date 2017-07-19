В Вильнюсе задержан самый пьяный в этом году водитель

18 июля, в 12.16 ч. в Вильнюсе, на ул. Укмергес, полиция остановила автомобиль Audi 80, которым управлял нетрезвый (4,21 промилле) мужчина (1989 г.р.).

О подозрительном участнике движения в полицию сообщил другой Водитель. Он позвонил и сказал, что со стороны Майшягалы в Вильнюсе на высокой скорости едет автомобиль Audi 80, которым, возможно, управляет нетрезвый водитель. Полиция заметила автомобиль на ул. Укмергес. Выяснилось, что управлявший автомобилем Руслан Ф. претендует на титул самого пьяного водителя в этом году (врачи считают, что 4 промилле - смертельная доза для людей, но не для всех).

Начато расследование.