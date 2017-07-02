Полиция задержала четырех граждан Нидерландов. Военные НАТО были нетрезвыми: в организме К.М. 1984 г.р. было 1,28 промилле, А.Е. 1979 г.р. – 0,54 промилле, С.Б. 1987 г.р. – 1,75 промилле и Л.М. 1987 г.р. – 1,17 промилле.

Департамент полиции сообщает, что 1 июля, в 18:25 ч. в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, во время конфликта из-за неоплаченного счета в ресторане мужчину 1985 г.р. избили двое иностранцев. Еще двое иностранцев во время инцидента стояли рядом.

В Вильнюсе задержали 4 военных НАТО Департамент полиции сообщает, что 1 июля, в 18:25 ч. в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, во время конфликта из-за неоплаченного счета в ресторане мужчину 1985 г.р. избили двое иностранцев. Еще двое иностранцев во время инцидента стояли рядом.

Суббота в столице: десятки превысивших скорость водителей Вильнюс – город низко летающих ангелов. 1 июля полиция провела особый рейд, направленный на выявление водителей, превышающих скорость.

В Каунасе автомобиль сбил ребенка на велосипеде В субботу после обеда в Каунасе был сбит ехавший на велосипеде ребенок. Выясняется, что мальчика сбил ехавший медленнее автомобиль VW Passat, пишет Kas vyksta Kaune.

В Паланге обнаружили избитого жителя Кедайняй В ночь с пятницы на субботу в Паланге обнаружили нетрезвого жителя Кедайняй, врачи диагностировали контузию головного мозга. Мужчина доставлен в нейрохирургическое отделение больницы.