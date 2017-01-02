В Вильнюсе за рулем задержан пьяный работник прокуратуры

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ru.DELFI.lt
понедельник, 2 января 2017 г. 16:44
О том, что с 1 января 2017 года ужесточились наказания за вождение в нетрезвом виде, говорят и пишут не первую неделю. Однако, это не останавливает ни рядовых граждан, ни работников прокуратуры.
© DELFI (K. Čachovskio nuotr.)

2 января, около 15 ч. в полицию сообщили о том, что по двору ездит, кажется, пьяный водитель Opel - мужчина с трудом маневрировал, повредил несколько машин.

Через несколько минут полиция уже была на ул. Гилужё, в указанном дворе. Заметившие странного водителя люди не ошиблись. Полиция подтвердила - мужчина был пьян.

Полицейские выяснили, что нарушитель - работник прокуратуры, значит, вряд ли он не слышал об изменении законов с 1 января 2017 года. Пьяный водитель - работник Генпрокуратуры, государственный служащий.

Вызвавшие полицию жители сами забрали у водителя ключи от машины.

Водитель согласился провериться на трезвость, в его организме было 2,83 промилле.

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