В Вильнюсе водитель внедорожника врезался в полицейский автомобиль

16 января около 15.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Басанавичяус, произошло курьезное ДТП: водитель (1986 г.р.) внедорожника Toyota Land Cruiser, у которого нет водительского удостоверения врезался в служебный полицейский автомобиль VW Passat.

ДТП произошло у цветочного рынка. Водитель внедорожника хотел развернуться и врезался в полицейский автомобиль.

Во время ДТП люди не пострадали, водитель Toyota свою вину не отрицал, поэтому участники ДТП планировали заполнить декларацию. Тут-то и выяснилось, что у водителя нет прав. Ему придется ответить и за ДТП и за вождение без документов.

Выяснилось, что в 2014 году молодой человек был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, с тех пор он уже шесть раз был наказан за вождение без прав. В седьмой раз его поездка завершилась столкновением с полицейским экипажем.