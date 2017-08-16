В Вильнюсе в реку съехал автомобиль

В Вильнюсе, на ул. Веркю, около мельницы в среду после обеда автомобиль съехал в Вилию (Нерис).

Автомобиль ехал в сторону Вильнюса. На ул. Веркю было временно закрыто движение. Автомобиль вытаскивают из реки, после завершения работ движение будет возобновлено.

Спасатели вытаскивают автомобиль из реки.

Как выяснилось, автомобиль принадлежит рыбаку, который приехал на рыбалку и оставил автомобиль на площадке у реки. Мужчина даже не заметил, как машина съехала в реку. О происшествии он узнал, когда приехали спасатели.