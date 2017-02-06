В Вильнюсе в реке у Белого моста ищут женщину

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ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 18:13
В понедельник в 16.36 час. по единому телефону помощи 112 было получено сообщение о том, что с Белого моста в Вильнюсе в реку упала женщина.
© DELFI / Kiril Čachovskij

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные службы.

Упавшая с моста женщина, по свидетельству очевидцев, погрузились в воду под лед.

Искавшие женщину в воде водолазы остановили поиск под водой и будут следить за ситуацией на льду, потому что находиться в воде слишком опасно для самих спасателей.

Поиск женщины не прекращается, но не исключено, что он будет затруднен.

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