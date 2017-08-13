В Вильнюсе в два столба врезался бежавший от полицейских водитель

13 августа в Вильнюсе полицейские преследовали водителя Audi. Водитель не остановился, когда его останавливала полиция и пытался бежать. Не справившись с управлением, он врезался в фонарный столб и в светофор. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир автомобиля.

По данным полиции, 13 августа в Вильнюсе требованию полиции остановиться не подчинился 23-летний водитель автомобиля Audi. Он не мог объяснить, почему бежал от полиции. Водитель был трезвым, документы у него были в порядке.

Водителя остановили столбы на перекрестке Эйшишкского шоссе и ул. Метало.

Во время задержания водитель оказывал сопротивление полиции. Пострадал полицейский - порезал руку осколками стекла.

Во время ДТП пострадали водитель и пассажир. Их доставили в больницу.