В Вильнюсе в два столба врезался бежавший от полицейских водитель

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 13 августа 2017 г. 14:19
13 августа в Вильнюсе полицейские преследовали водителя Audi. Водитель не остановился, когда его останавливала полиция и пытался бежать. Не справившись с управлением, он врезался в фонарный столб и в светофор. В результате инцидента пострадали водитель и пассажир автомобиля.
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным полиции, 13 августа в Вильнюсе требованию полиции остановиться не подчинился 23-летний водитель автомобиля Audi. Он не мог объяснить, почему бежал от полиции. Водитель был трезвым, документы у него были в порядке.

Водителя остановили столбы на перекрестке Эйшишкского шоссе и ул. Метало.

Во время задержания водитель оказывал сопротивление полиции. Пострадал полицейский - порезал руку осколками стекла.

Во время ДТП пострадали водитель и пассажир. Их доставили в больницу.

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