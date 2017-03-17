В Вильнюсе в ДТП пострадали граждане Латвии

ru.DELFI.lt
пятница, 17 марта 2017 г. 13:27
17 марта, в 8.20 ч., в Вильнюсе, в начале ул. Осло, столкнулись несколько автомобилей. Сообщалось, что были зажатые в машине пострадавшие.
© DELFI / Andrius Ufartas

Столкнулись три автомобиля: автобус и два легковых автомобиля. Пострадали двое взрослых и двое детей, ехавших в автомобиле Volkswagen. Одного ребенка из машины извлекли пожарные-спасатели.

По сведениям спасателей, все пострадавшие - граждане Латвии. В больницу на осмотр привезли двух девочек: 7 и 14 лет. В больницу доставили и обоих взрослых из VW: водителя лет 35 и женщину 1958 г.р.

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