В Вильнюсе в ДТП пострадали граждане Латвии

17 марта, в 8.20 ч., в Вильнюсе, в начале ул. Осло, столкнулись несколько автомобилей. Сообщалось, что были зажатые в машине пострадавшие.

Столкнулись три автомобиля: автобус и два легковых автомобиля. Пострадали двое взрослых и двое детей, ехавших в автомобиле Volkswagen. Одного ребенка из машины извлекли пожарные-спасатели.

По сведениям спасателей, все пострадавшие - граждане Латвии. В больницу на осмотр привезли двух девочек: 7 и 14 лет. В больницу доставили и обоих взрослых из VW: водителя лет 35 и женщину 1958 г.р.